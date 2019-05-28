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15:15, 28 мая 2019 510
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В среду в Дядькове отключат холодную воду

В среду в Дядькове отключат холодную воду

В среду, 29 мая, в Дядькове отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:30 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Центральная, дома с 100 по 172, дома с 93 по 159 (частный сектор);
  • 1-й Газетный переулок (частный сектор);
  • 2-й Газетный переулок (частный сектор);
  • 2-й Малиновый проезд, дом 26.

Кроме того, в это же время воду отключат в доме 30 по улице Зубковой.


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