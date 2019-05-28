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22:42, 28 мая 2019 110
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В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД

В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя главы госавтоинспекции Александра Быкова.

По его словам, сейчас водители воспринимают штрафы «как обычную плату за проезд».

Быков сообщил, что ежегодно нарушения ПДД, зафиксированные камерами, растут на 10%.

«Это говорит о том, что санкция на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует. Основная цель административного наказания не достигается», — сказал он.

Быков уверен, что с введением этой меры нарушений станет меньше.

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — сказал Александр.


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