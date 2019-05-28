RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторное нарушение ПДД. Об этом написал «
По его словам, сейчас водители воспринимают штрафы «как обычную плату за проезд».
Быков сообщил, что ежегодно нарушения ПДД, зафиксированные камерами, растут на 10%.
«Это говорит о том, что санкция на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует. Основная цель административного наказания не достигается», — сказал он.
Быков уверен, что с введением этой меры нарушений станет меньше.
«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — сказал Александр.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьФонтан на Московском шоссе откроют 12 июня
|
cледующая новость →В полиции рассказали о конфликте между рязанцем с ножом и мотоциклистами на Московском шоссе
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.