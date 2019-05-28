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Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж из офисов. Об этом сообщил
В полицию в начале апреля обратились работники организации, арендующей кабинеты в одном из офисных центров Рязани. Там в конце рабочего дня из оставленного на несколько минут без присмотра офиса пропали два ноутбука.
В конце апреля в полицию обратились работники организации, помещения которой были расположены в офисном здании в другом квартале Рязани. Там пропали оставленные в ящике стола 23 тысячи рублей.
Полицейские выяснили, что к хищениям причастен один и тот же мужчина и задержали 27-летнего жителя Пронского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, совершенную при аналогичных обстоятельствах.
В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к еще одной краже из офиса в другом районе города. Тогда в начале мая из кабинета рязанского предпринимателя похитили ноутбук и тысячу рублей.
Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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