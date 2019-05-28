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17:12, 28 мая 2019 278
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Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж из офисов

Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж из офисов

Рязанцу грозит до пяти лет тюрьмы за серию краж из офисов. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

В полицию в начале апреля обратились работники организации, арендующей кабинеты в одном из офисных центров Рязани. Там в конце рабочего дня из оставленного на несколько минут без присмотра офиса пропали два ноутбука.

В конце апреля в полицию обратились работники организации, помещения которой были расположены в офисном здании в другом квартале Рязани. Там пропали оставленные в ящике стола 23 тысячи рублей.

Полицейские выяснили, что к хищениям причастен один и тот же мужчина и задержали 27-летнего жителя Пронского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, совершенную при аналогичных обстоятельствах.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен к еще одной краже из офиса в другом районе города. Тогда в начале мая из кабинета рязанского предпринимателя похитили ноутбук и тысячу рублей.

Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.


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