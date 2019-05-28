Пляж в Сасовском районе откроют 10 июня

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Фото: Издательство «Пресса»
Пляж на затоне Цны около села Устье Сасовского района откроют 10 июня. Об этом пишет издательство «
Место для купания обследовали и признали пригодным для отдыха.
Отмечается, что на берегу будут дежурить двое спасателей.
Отдыхающих призвали соблюдать на пляже чистоту.
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Рязанский журналист Антон Сумин защитил магистерскую диссертацию, посвященную влиянию социальных сетей на современное общество. Накопленными знаниями он планирует поделиться с широкой аудиторией.