Около ТЭЦ во Владимире утонули двое мужчин

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В реке Клязьме во Владимире утонули двое мужчин. Об этом сообщил сайт «
Тела погибших нашли в субботу в районе ТЭЦ. На месте происшествия работали сотрудники поисково-спасательного отряда Владимира.
С 12 мая в регионе утонули четыре человека. Отмечается, что в ближайшие дни во Владимирской области синоптики пообещали аномальную жару.
На официальных пляжах региона будут работать спасатели. Некоторые из водоемов еще не проверил Роспотребнадзор.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.