Во вторник в Рязанской области ожидается до +28 градусов. Прогноз погоды

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Во вторник, 28 мая, в Рязанской области ожидается до +28 градусов. Об этом сообщила
Существенных осадков не ожидается.
Порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +8, +13 градусов, днем + 23, +28 градусов.
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Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.