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13:39, 27 мая 2019 312
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В Рязани открыли международный литературный фестиваль «Иллюзии Орфея»

В Рязани открыли международный литературный фестиваль «Иллюзии Орфея»

В воскресенье, 26 мая, в зале научной работы в библиотеке имени Горького открыли международный литературный фестиваль «Иллюзии Орфея».

Мероприятие приурочили к одноименному конкурсу, по итогам которого выпустят сборник прозы и поэзии.

Участники фестиваля читали стихи и показывали номера — формат походил на театр поэзии.

Один из членов жюри — казанский писатель Владимир Шашорин — связался с конкурсантами по видеосвязи.

По итогам зрительского голосования в сборник смогли войти три рязанские поэтессы: Полина Титова, Алевтина Белоглазова и Елена Малахова.

Сборник спонсирует Рязанский союз литераторов, а автором концепции является писатель Павел Манштейн.

Заявки закончат принимать 30 сентября, до этого времени планируется еще одно подобное мероприятие.


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