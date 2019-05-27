В Рязани открыли международный литературный фестиваль «Иллюзии Орфея»

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В воскресенье, 26 мая, в зале научной работы в библиотеке имени Горького открыли международный литературный фестиваль «Иллюзии Орфея».
Мероприятие приурочили к одноименному конкурсу, по итогам которого выпустят сборник прозы и поэзии.
Участники фестиваля читали стихи и показывали номера — формат походил на театр поэзии.
Один из членов жюри — казанский писатель Владимир Шашорин — связался с конкурсантами по видеосвязи.
По итогам зрительского голосования в сборник смогли войти три рязанские поэтессы: Полина Титова, Алевтина Белоглазова и Елена Малахова.
Сборник спонсирует Рязанский союз литераторов, а автором концепции является писатель Павел Манштейн.
Заявки закончат принимать 30 сентября, до этого времени планируется еще одно подобное мероприятие.
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