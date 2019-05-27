В «Окской Жемчужине» завершился танцевальный фестиваль «OksDance». Результаты

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В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел межрегиональный танцевальный фестиваль «OksDance». Его организовали в ТРК «Окская Жемчужина» в Полянах.
Победителей определили в семи номинациях.
«Современный детский танец»:
«Street Show»:
«Freestyle»:
Hip-Hop battle НОВИЧКИ 1*1:
Hip-Hop battle PRO 1*1:
Baby break battle 1*1:
Break dance battle PRO 1*1:
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.