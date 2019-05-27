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17:08, 27 мая 2019 192
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В «Окской Жемчужине» завершился танцевальный фестиваль «OksDance». Результаты

В «Окской Жемчужине» завершился танцевальный фестиваль «OksDance». Результаты

В воскресенье, 26 мая, в Рязани прошел межрегиональный танцевальный фестиваль «OksDance». Его организовали в ТРК «Окская Жемчужина» в Полянах.

Победителей определили в семи номинациях.

«Современный детский танец»:

  • 1 место — 7+;
  • 2 место — Bzzzz! crew старший состав;
  • 3 место — Mad kids.

«Street Show»:

  • 1 место — Пусть говорят;
  • 2 место — Super Kids;
  • 3 место — The Rockers band.

«Freestyle»:

  • 1 место — ДДТ;
  • 2 место — ЭFFeKT;
  • 3 место — Парадигм.

Hip-Hop battle НОВИЧКИ 1*1:

  • 1 место — Анастасия Щавлева;
  • 2 место — Анна Сомова.

Hip-Hop battle PRO 1*1:

  • 1 место — Юлия Стрижкова;
  • 2 место -Ульяна Филина.

Baby break battle 1*1:

  • 1 место — B-boy Wind;
  • 2 место — B-boy Артем.

Break dance battle PRO 1*1:

  • 1 место — B-boy KAGOR;
  • 2 место — Евгений Круглов.

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