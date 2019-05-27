«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению основного периода ЕГЭ

«Ростелеком» подготовил и проверил работоспособность системы видеонаблюдения на ЕГЭ-2019, основной период которого начался 27 мая. До 1 июля экзамены пройдут во всех субъектах России, а также в 70 пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в зарубежных образовательных организациях на базе посольств, консульств, воинских частей.

Для видеонаблюдения за основным периодом экзамена в 5 713 ППЭ задействовали более ста камер.

С 14 по 24 мая «Ростелеком» провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 51 тысяче аудиторий, в ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением составил более 96% аудиторий.

«В 4% аудиторий в самых отдаленных ППЭ в труднодоступных местностях России ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения. Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения», — рассказали в пресс-службе «Ростелеком».

Отмечается, что контроль за проведением государственной аттестации осуществляют свыше семи тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. Наблюдение в том числе ведется в ситуационном центре в Москве, который открывается 27 мая.

«Ростелеком» выступил технологическим партнером, предоставив бесперебойный доступ в интернет и другое оборудование, которое позволяет в круглосуточном режиме следить за ходом проведения ЕГЭ.

«Техническую поддержку портала „Смотри.ЕГЭ“ обеспечивает операторская площадка „Ростелеком Контакт-центр“ в Челябинске. Специалисты осуществляют мониторинг функционирования программного обеспечения и защиту портала от DDoS-атак мощностью вредоносной нагрузки до 40 Гбит/с», — говорится в сообщении.

Общее время трансляции на портале в период проведения экзаменов с 20 марта по 20 сентября 2019 года составит 30 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно с порталом смогут работать не менее 15 тысяч пользователей.

Для полноценной поддержки пользователей портала «Ростелеком» организовал бесплатную горячую линию по номеру 8-800-100-43-12. В течение всего экзаменационного периода специалисты компании будут консультировать сотрудников Федерального центра тестирования и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, представителей органов исполнительной власти, включая министров образования субъектов России.

Отмечается, что с этого года контактный центр также будет принимать заявки на устранение неисправностей в системе видеонаблюдения. Операторская площадка готова принимать до 300 обращений в час.

«Служба поддержки портала „Смотри.ЕГЭ“ начала работу 5 марта. До 15 ноября она будет работать в круглосуточном режиме и принимать обращения с территории всей России, а также поддерживать пункты проведения экзаменов, расположенные за пределами нашей страны. В ходе основного периода ЕГЭ-2019 на вопросы пользователей портала будут отвечать около 150 операторов. В проекте также задействованы система интерактивного голосового взаимодействия и специальный веб-сервис для приема вопросов по электронной почте и через форму обратной связи на портале видеонаблюдения», — сказала директор по корпоративным проектам «Ростелеком Контакт-центр» Елена Соромотина.

В досрочный период сдачи государственных экзаменов, который прошел с 20 марта по 10 апреля, в челябинский контактный центр поступило более тысячи звонков на горячую линию и более 200 письменных обращений по электронной почте.

Среднее время ожидания ответа оператора по телефону составило пять секунд, на запросы, присланные по электронной почте, операторы отвечали в течение пяти минут. Среднее время диалога специалиста контактного центра с представителями ППЭ составило 7,5 минуты.

В работе над проектом участвуют более пяти тысяч сотрудников «Ростелекома», организовано две тысячи мобильных бригад.

Государственные экзамены в основной период сдадут почти 750 тысяч человек.