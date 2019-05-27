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Под Тамбовом мотоциклист не справился с управлением и врезался в столб. Об этом сообщил
В воскресенье, 26 мая, в 7:30 минут на улице Зеленой в районе дома №18 села Челнаво-Дмитриевка Сосновского района водитель мотоцикла ИЖ Юпитер-5, мужчина 1987 года рождения, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Мотоциклист столкнулся с опорой ЛЭП.
В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и его госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
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