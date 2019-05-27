На шести рязанских улицах отключили горячую воду

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В понедельник, 27 мая, горячую воду отключили на шести рязанских улицах. Об этом сообщил
Из-за плановых работ до 31 мая воды не будет в домах 10б, 6б по улице Зубковой,
7 июня воду дадут по следующим адресам:
С утвержденным графиком плановых отключений можно ознакомиться
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Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.