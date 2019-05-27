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21:46, 27 мая 2019 208
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Лишенный «прав» рязанец напился и сам приехал к полицейским

Лишенный «прав» рязанец напился и сам приехал к полицейским

Рязанец, которого ранее лишили водительских прав за пьяное вождение, снова сел за руль нетрезвым. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что мужчина отдыхал в Спасском районе. Выпив, он решил покататься на своем «УАЗе».

Проезжая по деревне, водитель заметил полицейских и остановился, чтобы спросить, что они здесь делают.

Правоохранители вызвали наряд ДПС, нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Во время расследования рязанец пытался доказать, что его машина сломана, поэтому он не мог на ней ехать. Однако его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей с лишением «прав» на три года.

Приговор суда в законную не вступил силу.


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