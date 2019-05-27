Лишенный «прав» рязанец напился и сам приехал к полицейским

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Рязанец, которого ранее лишили водительских прав за пьяное вождение, снова сел за руль нетрезвым. Об этом сообщил
Известно, что мужчина отдыхал в Спасском районе. Выпив, он решил покататься на своем «УАЗе».
Проезжая по деревне, водитель заметил полицейских и остановился, чтобы спросить, что они здесь делают.
Правоохранители вызвали наряд ДПС, нарушителя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.
Во время расследования рязанец пытался доказать, что его машина сломана, поэтому он не мог на ней ехать. Однако его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 250 тысяч рублей с лишением «прав» на три года.
Приговор суда в законную не вступил силу.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.