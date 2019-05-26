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11:47, 26 мая 2019 308
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Рязанский театр кукол победил на международном славянском фестивале

Рязанский театр кукол победил на международном славянском фестивале

Рязанский театр кукол победил на международном славянском фестивале «Театр+" (XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»). Рязанцы победили в номинациях:

  • «Лучший спектакль» (спектакль «Женитьба»);
  • «Лучшая работа режиссера» (Олег Жюгжда);
  • «Лучшая работа художника» (Анастасия Кардаш).

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