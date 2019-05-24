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11:43, 24 мая 2019 426
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В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движение общественного транспорта

В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движение общественного транспорта

В воскресенье, 26 мая, из-за проведения «Велопарада — 2019» перекроют центр Рязани. Об этом сообщила горадминистрация.

Движение ограничат с 9:00 и до окончания парада на Соборной площади и улице Петрова.

Также изменится схема движения общественного транспорта:

  • Троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района будут следовать по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина;
  • Автобусы маршрута №41 на участке между остановочными пунктами «Детский мир (улица Соборная)» и «площадь Свободы» будут следовать по улицам Ленина, Свободы, на остальных участках — по своему маршруту.

Из-за приостановления движения транспорта во время передвижения участников велопарада по маршруту: Соборная площадь — площадь Ленина — Первомайский проспект — Московское шоссе — ТРЦ «М5 Молл» с 12:00 и до окончания парада на этом участке будет приостановлено движение следующих маршрутов:

  • всех троллейбусных маршрутов, за исключением №№12, 13, 15;
  • автобусных маршрутов №№1, 2, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 34, 41, 47, 48, 49, 50, 53, 57, 65, 66, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82, 87, 88, 90, 91, 95, 98, 99.

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