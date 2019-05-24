В воскресенье перекроют центр Рязани. Схема движение общественного транспорта

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В воскресенье, 26 мая, из-за проведения «Велопарада — 2019» перекроют центр Рязани. Об этом сообщила
Движение ограничат с 9:00 и до окончания парада на Соборной площади и улице Петрова.
Также изменится схема движения общественного транспорта:
Из-за приостановления движения транспорта во время передвижения участников велопарада по маршруту: Соборная площадь — площадь Ленина — Первомайский проспект — Московское шоссе — ТРЦ «М5 Молл» с 12:00 и до окончания парада на этом участке будет приостановлено движение следующих маршрутов:
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.