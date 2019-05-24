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В Рязани задержали женщин, укравших сбережения у трех пенсионеров. Об этом сообщил
В полицию обратилась 76-летняя жительница села Дмитриево Касимовского района. Пенсионерка сообщила полицейским, что у нее из дома пропали сбережения — десять тысяч рублей. Пожилая женщина предположила, что кражу совершили две женщины, которых она видела возле своего дома.
Позже в полицию обратилась 50-летняя жительница села Лом. Из ее дома аналогичным способом похитили 25 тысяч рублей и серебряные сережки.
Вскоре злоумышленниц задержали.
В ходе предварительного расследования установили, что к хищениям причастна ранее судимая за аналогичную кражу 27-летняя жительница Кировской области. А ее спутница — ранее судимая за кражу 23-летняя жительница Удмуртии причастна к хищению 2700 рублей из дома 66-летнего пенсионера, к которому злоумышленницы заезжали накануне.
Часть похищенного, включая серебряные сережки, изъяли.
Женщинам грозит до шести лет тюрьмы.
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