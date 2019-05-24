«Старый Город» разыграет для рязанцев 70 призов на 380 тысяч

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Гостиничный комплекс «Старый Город» проводит для рязанцев «Большой конкурс».
Организаторы подготовили 70 призов на общую сумму 380 тысяч рублей. С их списком можно ознакомиться здесь.
Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно вступить в группу «Старый Город арт-клуб» «ВКонтакте».
Итоги подведут 12 июня — с 15:00 до 18:00 на палубе комплекса «Старый Город». Онлайн-трансляцию организуют на большом экране.
Рязанцев ждут ведущий, диджей и спецпредложения от ресторанов.
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