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10:10, 24 мая 2019 499

«Старый Город» разыграет для рязанцев 70 призов на 380 тысяч

«Старый Город» разыграет для рязанцев 70 призов на 380 тысяч

Гостиничный комплекс «Старый Город» проводит для рязанцев «Большой конкурс».

Организаторы подготовили 70 призов на общую сумму 380 тысяч рублей. С их списком можно ознакомиться здесь.

Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно вступить в группу «Старый Город арт-клуб» «ВКонтакте».

Итоги подведут 12 июня — с 15:00 до 18:00 на палубе комплекса «Старый Город». Онлайн-трансляцию организуют на большом экране.

Рязанцев ждут ведущий, диджей и спецпредложения от ресторанов.


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