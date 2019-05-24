После дистанционного обследования в рязанскую больницу доставили более 20 пациентов из районов

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Фото: Ru.wikipedia.org
После дистанционного обследования в рязанский кардиодиспансер доставили 21 пациента из районов. Об этом сообщил
В диспансере внедрили телеконсультирование первичных сосудистых центров, а также дистанционную передачу ЭКГ из отдаленных районов с помощью системы «Кадиоритм».
В настоящий момент уже провели 83 консультации в круглосуточном режиме. Такие методы помогают диагностировать острый коронарный синдром, инфарктом миокарда и быстрее оказать медицинскую помощь.
Систему накануне оценил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
«При лечении пациентов с острым инфарктом, фактор времени играет решающую роль, своевременно установленный диагноз и определение тактики ведения не только сохраняет жизни людей, но и в значительной степени влияет на прогноз заболевания», — отметил министр.
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