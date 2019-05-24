Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:51, 24 мая 2019 362
 0    0

После дистанционного обследования в рязанскую больницу доставили более 20 пациентов из районов

После дистанционного обследования в рязанскую больницу доставили более 20 пациентов из районов

Фото: Ru.wikipedia.org

После дистанционного обследования в рязанский кардиодиспансер доставили 21 пациента из районов. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

В диспансере внедрили телеконсультирование первичных сосудистых центров, а также дистанционную передачу ЭКГ из отдаленных районов с помощью системы «Кадиоритм».

В настоящий момент уже провели 83 консультации в круглосуточном режиме. Такие методы помогают диагностировать острый коронарный синдром, инфарктом миокарда и быстрее оказать медицинскую помощь.

Систему накануне оценил министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

«При лечении пациентов с острым инфарктом, фактор времени играет решающую роль, своевременно установленный диагноз и определение тактики ведения не только сохраняет жизни людей, но и в значительной степени влияет на прогноз заболевания», — отметил министр.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Николаю Любимову показали уникальные заводы VELLCOM group

Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:16, 16 мая 2019 39 902
Любимов осмотрел отреставрированное здание бывшего ликеро-водочного завода
19:59, 16 мая 2019 23 329
Рязанская мэрия прокомментировала ситуацию с «площадкой-призраком» в Лесопарке 2
12:26, 15 мая 2019 21 024
В Рязани десятилетний школьник застрелил одноклассника
19:23, 16 мая 2019 18 186
Рязанские следователи начали проверку строительства «площадки-призрака» после поручения главы СК 8
16:42, 12 мая 2019 17 401
Вдова Доренко опубликовала документы о его диагнозе
Все новости
Форум