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10:06, 24 мая 2019 256
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Около скопинской колонии установили детскую площадку

Около скопинской колонии установили детскую площадку

Фото: УФСИН по Рязанской области

На территории, прилегающей к скопинской колонии №5, установили детскую площадку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН России.

«Администрация колонии позаботилась о том, чтобы детям, приезжающим с родственниками осужденных на длительные свидания, было комфортно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что игровое оборудование изготовили на производственной зоне ИК. Все работы выполнили осужденные.


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