Около скопинской колонии установили детскую площадку

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Фото: УФСИН по Рязанской области
На территории, прилегающей к скопинской колонии №5, установили детскую площадку. Об этом сообщила
«Администрация колонии позаботилась о том, чтобы детям, приезжающим с родственниками осужденных на длительные свидания, было комфортно», — говорится в сообщении.
Отмечается, что игровое оборудование изготовили на производственной зоне ИК. Все работы выполнили осужденные.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.