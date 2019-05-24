Касимовский РЭС победил в соревнованиях профмастерства среди персонала «Рязаньэнерго»

Команда Касимовского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» завоевала победу и новый бригадный автомобиль в соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию распределительных сетей напряжением 10/0,4.

Награждение победителей состоялось на базе учебно-тренировочного полигона Касимовского РЭС, где в течение четырех дней, с 21 по 24 июня, проходили испытания двенадцать команд от каждого РЭС филиала.

Второе место заняли энергетики Рязанского РЭС, третье — команда Спасского РЭС.

Решением судейской комиссии в индивидуальных номинациях звание «Лучший по профессии» получили мастер Алексей Поморцев из Ряжского РЭС, допускающий Алексей Тучин из Сараевского РЭС, производитель работ Олег Бойков и член бригады Федор Мишин из Рязанского РЭС.

Как самый опытный участник соревнований, приз получил электромонтер Касимовского РЭС Николай Солдатов. А электромонтера из Сараевского РЭС Николая Копылова отметили как самого молодого сотрудника.

На первом этапе состязаний энергетиков проверили на знание действующей нормативно-технической документации. На втором представители каждой из команд продемонстрировали навыки освобождения «пострадавшего», роль которого исполнял манекен-тренажер, от действия электрического тока на опоре воздушной линии (ВЛ) 10 кВ и оказания ему первой помощи.

Третий, четвертый и пятый этапы включали в себя техническое обслуживание разъединителя на опоре ВЛ, замену изоляторов на анкерной железобетонной опоре ВЛ 10 кВ и комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. На шестом энергетики тушили условный пожар на энергообъекте.

«Соревнования для производственного персонала проводятся в „Рязаньэнерго“ ежегодно, однако столь значимое мероприятие, в котором приняли участие более 100 энергетиков, прошло в филиале впервые, — подчеркнул директор филиала Михаил Подлягин. — Главные цели подобных состязаний — профилактика случаев производственного травматизма, совершенствование в работе, обмен опытом и возможность пообщаться с коллегами из районов. Считаю, что они были достигнуты, поэтому проигравших сегодня нет. Для персонала по ремонту и обслуживанию распредсетей наступает ответственная пора — сезон массовых ремонтных работ. Достойный уровень профмастерства, четкость и слаженность действий, взаимовыручку, готовность оттачивать свое мастерство, которые показали все участники соревнований, будут способствовать успешному завершению запланированного ремонта электросетевых объектов и качественной подготовке к отопительному сезону, а также повышению оперативности устранения любой нештатной ситуации в период пиковых нагрузок в электросетях».

Команда-победитель Касимовского РЭС будет представит «Рязаньэнерго» на соревнованиях среди двадцати филиалов МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья, которые пройдут в Липецкой области.