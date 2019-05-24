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12:18, 24 мая 2019 191
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Главу администрации города Людиново в Калужской области арестовали

Главу администрации города Людиново в Калужской области арестовали

Главу администрации города Людиново в Калужской области арестовали. Об этом написал интернет-портал Людиново.ру.

Сегодня, в здании администрации прошли обыски. В совершении преступления подозревается заместитель главы администрации района по экономическим вопросам Владимир Фарутин.

Высокопоставленного чиновника задержали сотрудники Управления ФСБ России по Калужской области совместно с Управлением Следственного комитета России по Калужской области.

На данный момент, по официально неподтвержденной информации, чиновник подозревается в совершении преступления предусмотренного 285 статьей Уголовного кодекса России (Злоупотребление должностными полномочиями).

Фото Людиново.ру


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