В пятницу в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды

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В пятницу, 24 мая, в Рязанской области ожидаются дожди и грозы. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет переменная облачность. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Днем без осадков.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 метров в секунду, ночью при грозе порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем + 15, +20 градусов.
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