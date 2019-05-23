В Кимовске подожгли больше 30 контейнеров с мусором

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В Кимовске Тульской области подожгли 31 контейнер с мусором. Об этом сообщила газета «
Пожар произошел в среду, 22 мая. Полиция попросила обратиться очевидцев произошедшего по телефонам 02 или 5-96-52.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.