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В Калужской области задержали замглавы администрации Людиновского района. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным сайта
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали замглавы администрации Людиновского района на рабочем месте.
Его уволили со службы по результатам рассмотрения информации.
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