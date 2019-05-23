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9:29, 23 мая 2019 1 356
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С клумбы в центре Михайлова выкопали цветы 1

С клумбы в центре Михайлова выкопали цветы

Фото: Издательство «Пресса»

В среду, 22 мая, с клумбы на центральной улице Михайлова выкопали цветы. Их посадку закончили только 21 мая, пишет издательство «Пресса».

По словам начальника отдела благоустройства и городского хозяйства районной администрации, потери составляют порядка 120 растений, в том числе с теми цветами, которые не принялись.

«Работы по посадке еще не закончены, будем еще высаживать растения на городских клумбах, так что будет привоз рассады. Подсчитаем точно убытки и посадим новые цветы», — сказал он.


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