С клумбы в центре Михайлова выкопали цветы

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 22 мая, с клумбы на центральной улице Михайлова выкопали цветы. Их посадку закончили только 21 мая, пишет издательство «
По словам начальника отдела благоустройства и городского хозяйства районной администрации, потери составляют порядка 120 растений, в том числе с теми цветами, которые не принялись.
«Работы по посадке еще не закончены, будем еще высаживать растения на городских клумбах, так что будет привоз рассады. Подсчитаем точно убытки и посадим новые цветы», — сказал он.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.