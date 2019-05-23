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Рязанские рюмочные оштрафовали на 246 миллионов в 2018 году. Об этом в четверг, 23 мая сообщил представитель регионального УМВД на комитете по общественной безопасности гордумы.
Нарушения коснулись незаконной продажи алкоголя в рюмочных, чайных и мини-кафе. Всего за 2018 год составили 360 административных протоколов, изъяли четыре тонны алкоголя.
За первый квартал 2019 года составили 241 протокол и взыскали штраф на сумму 59 миллионов. Из незаконного оборота изъяли три тонны алкоголя.
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