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Утром в четверг, 23 мая, рязанцев предупредили о грозе и граде. Информацию опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайший час на территории области местами ожидаются грозы, кратковременные ливневые дожди, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду, возможен град.
Явления сохранятся до конца суток 23 мая.
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