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Рязанца осудили за драку с полицейским. Об этом сообщила пресс-служба московского районного суда.
В декабре 2018 года мужчина, находясь в одном из домов по улице Энгельса у своих знакомых и распивая спиртные напитки, начал ругаться с прибывшими на по вызову сотрудниками полиции.
Один из них сделал замечание мужчине и его другу. Подсудимый нанес сотруднику полиции удар кулаком правой руки в область лица и один удар в область груди.
Вину подсудимый признан полностью в содеянном раскаялся. Рязанца приговорили к 1 году 6 месяцам условно.
Приговор вступил в законную силу.
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