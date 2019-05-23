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19:36, 23 мая 2019 191
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Рязанца осудили за драку с полицейским

Рязанца осудили за драку с полицейским

Рязанца осудили за драку с полицейским. Об этом сообщила пресс-служба московского районного суда.

В декабре 2018 года мужчина, находясь в одном из домов по улице Энгельса у своих знакомых и распивая спиртные напитки, начал ругаться с прибывшими на по вызову сотрудниками полиции.

Один из них сделал замечание мужчине и его другу. Подсудимый нанес сотруднику полиции удар кулаком правой руки в область лица и один удар в область груди.

Вину подсудимый признан полностью в содеянном раскаялся. Рязанца приговорили к 1 году 6 месяцам условно.

Приговор вступил в законную силу.


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