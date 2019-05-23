Промсвязьбанк открыл фотопроект «Бизнес в объективе» в Рязани

В среду, 22 мая, Промсвязьбанк представил фотопроект «Бизнес в объективе» в рамках регионального форума «Территория бизнеса — территория жизни» и национальной премии «Бизнес-успех». Мероприятие состоялось в конгресс-отеле «Амакс».

В торжественном открытии фотовыставки участвовали вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Азат Газизов, заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, вице-президент, директор департамента развития малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка Кирилл Тихонов и региональный директор ОО «Рязанский» Промсвязьбанка Татьяна Коломиец.

«Поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направлений Промсвязьбанка. Мы активно принимаем участие в мероприятиях, которые направлены развитие предпринимательской инициативы. С этой же целью пять лет назад мы запустили фотопроект „Бизнес в объективе“, который собрал уже более 700 бизнес-историй о людях со всей страны, достигших успеха в бизнесе. В Рязани мы делаем выставку второй год подряд и сегодня проект дополнился новыми героями», — прокомментировала Татьяна Коломиец.

«Уровень предпринимательской активности в Рязанской области очень высокий и составляет 32% по сравнению с другими регионами России. Очень важно популяризовать предпринимательство и этому посвящена фотовыставка „Бизнес в объективе“ и форум „Бизнес-Успех“. Когда лично знаешь многих предпринимателей, что представлены на фото, очень интересно видеть их фото в рамках проекта и в тоже время знать, как сильно они увлечены своим делом, болеют за свой бизнес и верят в успех. Наблюдая за ними, иногда самому хочется заняться предпринимательством и, несмотря на трудности, идти к своей мечте. Хочется пожелать всем удачи и успехов! И самое главное, все, что связано с предпринимательством у нас в России обязательно получится» — сказал Роман Петряев.

В этом году в выставке участвовали десять новых предпринимателей региона: «Бизнес в объективе» расскажет истории рязанских бизнесменов-владельцев стоматологической клиники, туристического агентства, школы танцев и воздушной гимнастики, производителей дверных замках, мебельной фабрики, аккумуляторного завода, а также наукоемких производств.

«История каждого из участников проекта уникальна, тем он и интересен. А еще это возможность увидеть реальных людей, а не сухие цифры статистики. Возможно, для некоторых это станет стимулом для создания собственного дела, так как успешные примеры способны вдохновлять. Организатор проекта — Промсвязьбанк — активно помогает нам расширять производство, именно благодаря банку мы можем позволить себе реконструировать новые производственные помещения, закупать новейшее оборудование, и, тем самым, улучшать условия труда и развивать бизнес», — рассказывает заместитель директора по производству Юрий Школин.

Помимо открытия выставки, в рамках мероприятия прошли мастер-классы и круглые столы по событийному туризму, практическим шагам вывода товара на экспорт, эффективным продажам и маркетингу.