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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования, пересчитав баллы каждого участника. Некоторые баллы были начислены неверно, говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС).
Там отметили, что результаты скорректируют в соответствии с правилами.
При пересчете Сергей Лазарев получил на один балл больше, но это не повлияло на общий итог голосования.
Представители некоторых стран изменили позиции в общем зачете: Норвегия и Швеция поменялись местами (шестое и пятое места), Северная Македония обогнала Азербайджан, а Белоруссия — Германию.
Напомним, в этом году в конкурсе
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