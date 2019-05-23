Калужане застелили разбитую дорогу коврами. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В районе трассы М3 и Росва-Юхнов под Калугой дорогу застелили коврами. Фото появились в группе «Калуга Жесть» «ВКонтакте».
На снимках можно заметить, что некоторые участки грунтовой дороги застелили коврами. На дороге видны лужи и накатанная колея.
В сообщении отмечается, что этот путь ведет к дачам.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцев предупредили о грозе и граде
|
cледующая новость →Рязанский бизнес выбрал мобильную связь от «Ростелекома» — оператор
В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.