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19:57, 22 мая 2019 221
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В Подмосковье перевернулся и загорелся грузовик с песком

В Подмосковье перевернулся и загорелся грузовик с песком

В Подмосковье на Минском шоссе перевернулся и загорелся грузовик с песком. Из-за этого движение в обе стороны дороги перекрыто, пишут vesti.ru.

Авария произошла около 17:00 неподалеку от деревни Бутынь.

На шоссе образовались пробки. Информации о пострадавших нет.

Фото vesti.ru


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