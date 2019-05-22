Полицейские задержали перевозившего героин рязанца. Видео

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Полицейские задержали рязанца, перевозившего героин. Об этом сообщила
Оперативники получили информацию, что 34-летний житель поселка Шилово собирается привезти в свой населенный пункт для приятелей героин.
Полицейские у села Турлатово остановили его автомобиль. Стражи порядка задержали злоумышленника.
При досмотре у задержанного обнаружили самодельный контейнер с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что мужчина незаконно перевозил более трех граммов героина.
В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.
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