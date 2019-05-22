На реке в Спасском районе поймали браконьера из Москвы

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В Спасском районе поймали браконьера из Москвы, который приехал порыбачить на Проню недалеко от села Малые Гулынки. Об этом сообщила
Сети, расставленные нарушителем, заметили местные жители. Они обратились в полицию.
55-летнего мужчину задержали рано утром, когда он вытащил сети с рыбой и собрался погрузить десятикилограммовый улов в машину.
Правоохранители изъяли резиновую лодку, сети и незаконную добычу. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.