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Билеты на электрички «Москва — Рязань» подорожают в период с 11 по 13 июня. Об этом сообщила
Временные изменения стоимости затронут также ряд рейсов по маршрутам Москва — Александров, Москва — Владимир, Москва — Калуга, Москва — Тула, Москва — Дубна.
Тарифы на праздничные дни опубликуют на сайте ЦППК.
Ознакомиться с актуальным расписанием экспрессов можно на официальном сайте компании, на станциях и остановках.
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.