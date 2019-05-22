Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила дорожной безопасности

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Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила безопасности на дороге. Особое внимание на это рекомендовали обратить в период летних каникул.
В ГИБДД подчеркнули, что ребенку необходимо напомнить, в каких местах можно пересекать проезжую часть, а также об опасностях, которые могут подстерегать его на пути.
Отмечается, что выезжать на дорогу на велосипеде можно детям, достигшим 14-летнего возраста. При этом они должны знать ПДД. Велосипедисты младше 14 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
Рязанцам также напомнили о необходимости использования экипировки для детей в виде велошлема и средств защиты рук и ног.
«Особую тревогу вызывают случаи, когда дети управляют моторанспортными средствами или даже автомобилями. Данный вид транспортных средств очень травмоопасен», — говорится в сообщении.
Автоинспекторы подчеркнули, что управлять даже маломощными мопедами можно только при достижении 16-летнего возраста и наличия водительского удостоверения категории «М».
Кроме того, при перевозке ребенка в автомобиле, нужно обеспечить его безопасность, исходя из его роста и веса.
«Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет в сельскую местность. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах безопасного поведения на дороге», — заключили в ГИБДД.
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