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16:13, 22 мая 2019 163
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Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила дорожной безопасности

Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила дорожной безопасности

Автоинспекторы призвали рязанцев напомнить детям правила безопасности на дороге. Особое внимание на это рекомендовали обратить в период летних каникул.

В ГИБДД подчеркнули, что ребенку необходимо напомнить, в каких местах можно пересекать проезжую часть, а также об опасностях, которые могут подстерегать его на пути.

Отмечается, что выезжать на дорогу на велосипеде можно детям, достигшим 14-летнего возраста. При этом они должны знать ПДД. Велосипедисты младше 14 лет могут двигаться по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.

Рязанцам также напомнили о необходимости использования экипировки для детей в виде велошлема и средств защиты рук и ног.

«Особую тревогу вызывают случаи, когда дети управляют моторанспортными средствами или даже автомобилями. Данный вид транспортных средств очень травмоопасен», — говорится в сообщении.

Автоинспекторы подчеркнули, что управлять даже маломощными мопедами можно только при достижении 16-летнего возраста и наличия водительского удостоверения категории «М».

Кроме того, при перевозке ребенка в автомобиле, нужно обеспечить его безопасность, исходя из его роста и веса.

«Во время каникул неважно, останется ли ваш ребенок в городе или уедет в сельскую местность. Необходимо использовать любую возможность напомнить ему о правилах безопасного поведения на дороге», — заключили в ГИБДД.


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