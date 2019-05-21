В Туле в ДТП со скорой перевернулся внедорожник. Фото и видео

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Днем в понедельник, 20 мая, в Туле на улице Кирова столкнулись внедорожник Nissan X-Trail и машина скорой помощи. Об этом сообщил портал
После столкновения внедорожник вылетел с дороги, сбил уличную водяную колонку, а затем перевернулся.
По предварительной информации, скорая двигалась со включенным проблесковым маячком и сиреной, так как внутри был пациент.
Больного переместили в другую машину и доставили в больницу.
Водитель внедорожника получил незначительные травмы, ему оказали медпомощь на месте.
Он заявил, что не слышал звука сирены, а также отметил, что скорая врезалась в заднюю часть его авто, потому что он уже почти проехал перекресток.
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Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.