В Туле трехлетняя девочка получила травму в парке аттракционов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следователи начали проверку по факту травмирования трехлетней девочки в парке аттракционов в Зареченском районе Тулы. Об этом сообщила
Во время мониторинга соцсети «ВКонтакте» следователи нашли публикацию с информацией о травме, которую получил ребенок после катания на горке.
К записи приложили видео, а также копию медицинских документов, которые подтверждают факт травмы.
Следователи начали опрашивать потерпевших, сотрудников администрации парка, изымать документы.
Судебно-медицинская установит характер повреждений и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.
Также следователи проверят видеозапись.
По результатам будет принято процессуальное решение.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа липецкого бизнесмена подали в суд за «Свинку Пеппу»
|
cледующая новость →Свалку с тлеющим пометом в Рязани уберут до 2020 года
Важным нюансом является то, что при возврате налога через налоговую декларацию можно вернуть налог только по окончанию года.