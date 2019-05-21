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16:47, 21 мая 2019 279
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В Туле трехлетняя девочка получила травму в парке аттракционов

В Туле трехлетняя девочка получила травму в парке аттракционов

Следователи начали проверку по факту травмирования трехлетней девочки в парке аттракционов в Зареченском районе Тулы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Во время мониторинга соцсети «ВКонтакте» следователи нашли публикацию с информацией о травме, которую получил ребенок после катания на горке.

К записи приложили видео, а также копию медицинских документов, которые подтверждают факт травмы.

Следователи начали опрашивать потерпевших, сотрудников администрации парка, изымать документы.

Судебно-медицинская установит характер повреждений и степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

Также следователи проверят видеозапись.

По результатам будет принято процессуальное решение.


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