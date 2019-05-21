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16:32, 21 мая 2019 351
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В Тульской области с поля незаконно вывезли 100 «КамАЗов» чернозема

В Тульской области с поля незаконно вывезли 100 «КамАЗов» чернозема

В субботу, 18 мая, из деревни Медвенка Тульской области незаконно вывезли чернозем. Об этом сообщил портал MySlo.

Местные жители заметили на берегу притока Тулицы технику, отгружающую чернозем. Очевидцы обратились в терруправление Пролетарского округа.

На место выехал руководитель администрации округа Сергей Шестаков, сотрудники полиции и прокуратуры.

Как рассказал Шестаков, разрешения на выемку плодородного слоя у владельцев техники не было.

Отмечается, что чернозем брали даже с прибрежной зоны — ближе 50 метров от воды.

По предварительной информации, с полей вывезли около 100 самосвалов. В этот день их было 30.

Шестаков рассказал, что технику арестовали.

Фото MySlo


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