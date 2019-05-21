В Тамбове завершили расследование уголовного дела о стрельбе в кафе ТРЦ «Рио»

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В Тамбове завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, устроившего стрельбу в кафе «Горсад» в ТРЦ «Рио». Об этом сообщила
По версии следствия, 12 августа прошлого года в кафе «Горсад» в ТРЦ «Рио» в Тамбове между посетителями возник конфликт, который перешел в массовую драку.
На лестничной площадке кафе обвиняемый достал травматический пистолет и стал поднимать руку, чтобы сделать предупредительный выстрел вверх, но в это время его ударил один из мужчин, из-за чего произошел «случайный» выстрел в сторону.
В результате 31-летний мужчина, участвовавший в конфликте получил многооскольчатое ранение в голову. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), направили в суд.
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