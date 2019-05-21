В Калуге возбудили уголовные дела о ложных минированиях

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В Калуге возбудили три уголовных дела о ложных минированиях. Об этом сообщил
В мае 2019 года в калужские правоохранительные органы поступили сообщения о «минированиях» более десяти торговых и общественных учреждений.
Все сообщения оказались ложными, взрывных устройств при эвакуации не обнаружили.
Отметим, что 10 мая в городе эвакуировали торговые центры «Европейский», «XXI век», «Московский», «Калуга», «Матрица» и «Клевер».
13 мая эвакуация прошла в торговых центрах «РИО», «Московский», «Суворовский», в «Макдональдс», а также международном аэропорте «Калуга».
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.