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15:10, 21 мая 2019 118
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В Калуге возбудили уголовные дела о ложных минированиях

В Калуге возбудили уголовные дела о ложных минированиях

В Калуге возбудили три уголовных дела о ложных минированиях. Об этом сообщил сайт прокуратуры Калужской области.

В мае 2019 года в калужские правоохранительные органы поступили сообщения о «минированиях» более десяти торговых и общественных учреждений.

Все сообщения оказались ложными, взрывных устройств при эвакуации не обнаружили.

Отметим, что 10 мая в городе эвакуировали торговые центры «Европейский», «XXI век», «Московский», «Калуга», «Матрица» и «Клевер».

13 мая эвакуация прошла в торговых центрах «РИО», «Московский», «Суворовский», в «Макдональдс», а также международном аэропорте «Калуга».


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