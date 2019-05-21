В Калуге нашли 8-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

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В Калуге устанавливают обстоятельства пропажи восьмилетнего мальчика, пропавшего по пути в школу. Об этом сообщила
В понедельник, 20 мая, мальчик ушел из дома, но не дошел до школы. Родители искали его самостоятельно, обзванивали друзей и знакомых. Поиск не дал результатов и родители обратились в полицию.
Пропавшего нашли около 22 часов.
Теперь следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также причины, из-за которых он мог исчезнуть.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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Давайте сами детально разберемся во всем: что произошло с площадкой, почему ее не смогли найти в Лесопарке и как она оказалась в другом месте.