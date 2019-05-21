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10:03, 21 мая 2019 676
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В Калуге нашли 8-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

В Калуге нашли 8-летнего мальчика, пропавшего по пути в школу

В Калуге устанавливают обстоятельства пропажи восьмилетнего мальчика, пропавшего по пути в школу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В понедельник, 20 мая, мальчик ушел из дома, но не дошел до школы. Родители искали его самостоятельно, обзванивали друзей и знакомых. Поиск не дал результатов и родители обратились в полицию.

Пропавшего нашли около 22 часов.

Теперь следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также причины, из-за которых он мог исчезнуть.

По результатам проверки примут процессуальное решение.


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Журналистский аудит. Вся ли скандальная площадка в Лесопарке на месте?

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