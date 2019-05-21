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15:06, 21 мая 2019 182
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У ряжской пенсионерки украли деньги с банковской карты

У ряжской пенсионерки украли деньги с банковской карты

В Ряжске у пенсионерки украли деньги с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 60-летняя местная жительница. Пенсионерка заметила, что с ее счета пропали 7100 рублей.

В беседе с полицейскими пожилая женщина рассказала, что в банке ей пояснили — деньги с банковской карты корректно перевели с помощью мобильного банка, установленного на сотовый телефон. Однако сама пенсионерка такой операции не совершала и подозревала действия злоумышленников.

Оперативники выяснили номер телефона, с которого совершили перевод. Оказалось, что этим номером больше полугода назад пользовалась пострадавшая. На него она подключала мобильный банк, обслуживающий банковскую карту. В какой-то момент женщина решила сменить номер, но отключить со старого номера услугу забыла.

Полицейские выявили, что номер приобрел 21-летний рязанец. Мужчина снял переведенные на свой счет 7100 рублей с банкомата. Злоумышленника разыскали и задержали.

По предварительной информации, рязанец, купив новый номер, обнаружил, что к нему «привязан» банковский счет. Злоумышленник решил перевести с чужого на свой счет и снять небольшую сумму в надежде, что владелец средств в потоке операций не заметит этого.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


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