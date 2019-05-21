Совершившие пять экспедиций на Аляску рязанцы стали победителями национальной премии

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Рязанцы, которые совершили пять экспедиций на Аляску, стали победителями национальной премии «
Исследование сотрудников Рязанского областного отделение ВОО «Русское географическое общество» признали лучшим региональным проектом.
Напомним, рязанцы
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В редакцию обратилась его постоянная читательница Мария Карташян и рассказала о своем конфликте с известной страховой компанией.