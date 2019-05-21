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9:56, 21 мая 2019 1 842
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Совершившие пять экспедиций на Аляску рязанцы стали победителями национальной премии

Совершившие пять экспедиций на Аляску рязанцы стали победителями национальной премии

Рязанцы, которые совершили пять экспедиций на Аляску, стали победителями национальной премии «Хрустальный компас». Награду авторам проекта «Русские дороги Аляски» вручили 17 мая в Сочи.

Исследование сотрудников Рязанского областного отделение ВОО «Русское географическое общество» признали лучшим региональным проектом.

Напомним, рязанцы повторили и изучили маршруты, описанные лейтенантом Загоскиным и штурманом Васильевым. Проект длился несколько лет, экспедиции завершились в 2018 году.


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