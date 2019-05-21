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17:49, 21 мая 2019 208
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Полиция ищет очевидцев аварии в Михайловском районе

Полиция ищет очевидцев аварии в Михайловском районе

Фото: Издательство «Пресса»

Полиция ищет очевидцев аварии, которая произошла 10 мая в Михайловском районе. В 11:20 на 215-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля, пишет издательство «Пресса».

Установлено, что на повороте к селу Голдино неизвестный водитель ВАЗ-2115 или ВАЗ-21099 синего или серо-зеленого цвета врезался в Nissan и скрылся. Его разыскивают.

Всех, кто что-то знает о ДТП, просят позвонить по телефонам: 8 (49130) 2-13-70 (дежурная часть), 8 (49130) 2-75-05 (отделение ГИБДД), 8 (29130) 2-75-04 (отделение ГИБДД).


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