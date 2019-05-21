Хор РГУ имени Есенина поучаствовал в международном фестивале «Веснушка» в Ярославле

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Хор Рязанского университета имени Сергея Есенина поучаствовал в международном фестивале студенческих и академических хоров «
Хор приехал с обширной программой, исполнив композиции на четырех концертах. На закрытии в ярославской филармонии рязанцы выступили с конкурсным номером на песню Карла Дженкинса «Adiemus», которая является саундтреком к фильму «Аватар».
Всего в фестивале поучаствовали 38 коллективов.
Рязанцам вручили диплом лауреата фестиваля, а главный приз увез женский хор Quellen из Санкт-Петербурга.
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