Житель Новомичуринска установил в городе баннер «Все будет хорошо!»

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Фото: Издательство «Пресса»
Предприниматель из Новомичуринска Андрей Поселкин установил в городе баннер с надписью «Все будет хорошо!». Издательству «
«Я давно об этом думал, больше года. Понимаю, что многие объективно устали от жизненных обстоятельств, от кризиса… — пояснил бизнесмен. — Я понял, что попал „в точку“, когда мне позвонил коллега и сказал спасибо».
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