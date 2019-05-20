В Спасском районе временно перекрыли мост через Оку

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Утром в понедельник, 20 мая, в Спасском районе закрыли движение по наплавному мосту через Оку у села Фатьяновка. Об этом сообщила
Технические работы планируют провести с 10:00 до 12:00.
На месте выставили предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, есть объездная дорога.
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