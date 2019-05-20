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9:00, 20 мая 2019 249

В Рязани пройдет конкурс предпринимателей «Бизнес-Успех»

В Рязани пройдет конкурс предпринимателей «Бизнес-Успех»

22 мая в Рязани состоится Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни».

Предприниматели выступят в открытом региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» и представят бизнес-идеи в номинациях:

  • «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»;
  • «Лучший сельскохозяйственный проект»;
  • «Лучший производственный проект»;
  • «Лучший экспортный проект»;
  • «ЗОЖ»;
  • «Лучший интернет-проект»;
  • «Лучший женский проект».

Заявки на конкурс принимаются по ссылке. Организаторы форума — Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опоры России», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Рязанской области.

Форум откроют президент «Опоры России» Александр Калинин и губернатор Николай Любимов.

Главы муниципалитетов Рязанской области на форуме будут защищать свои проекты по привлечению инвестиций на территорию перед экспертами и жюри, чтобы победить в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».

Предпринимателей и участников форума ожидают мастер-классы по событийному туризму, практическим шагам вывода товара на экспорт, эффективным продажам, а также круглые столы на темы доступного финансирования для малого бизнеса, инструментов развития МСП, наследия выдающихся предпринимателей России. На специальной сессии «Общественная приемная» любой предприниматель сможет задать вопросы напрямую представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры.

Среди спикеров и экспертов форума — Светлана Горячкина, министр промышленности и экономического развития Рязанской области, Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству, Людмила Кибальникова, председатель Рязанского регионального отделения «Опоры России», Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «Опоры России», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», Виталий Машков, советник генерального директора «Корпорация МСП», представители Промсвязьбанка, Россельхозбанка, РЭЦ.

Свободная регистрация на сайте.

О премии «Бизнес-Успех» можно также узнать «ВКонтакте», на Facebook, в Twitter, Instagram и YouTube.

Справка

С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» провели 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей наградили как лидеров региональных этапов премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» — это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.


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