В Рязани пройдет конкурс предпринимателей «Бизнес-Успех»

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22 мая в Рязани состоится Национальная предпринимательская премия «Бизнес-Успех» в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса — территория жизни».
Предприниматели выступят в открытом региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех» и представят бизнес-идеи в номинациях:
Заявки на конкурс принимаются по
Форум откроют президент «Опоры России» Александр Калинин и губернатор Николай Любимов.
Главы муниципалитетов Рязанской области на форуме будут защищать свои проекты по привлечению инвестиций на территорию перед экспертами и жюри, чтобы победить в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата».
Предпринимателей и участников форума ожидают мастер-классы по событийному туризму, практическим шагам вывода товара на экспорт, эффективным продажам, а также круглые столы на темы доступного финансирования для малого бизнеса, инструментов развития МСП, наследия выдающихся предпринимателей России. На специальной сессии «Общественная приемная» любой предприниматель сможет задать вопросы напрямую представителям контрольно-надзорных органов и организациям инфраструктуры.
Среди спикеров и экспертов форума — Светлана Горячкина, министр промышленности и экономического развития Рязанской области, Владислав Жукович, заместитель председателя комиссии «Опоры России» по ценностно-ориентированному предпринимательству, Людмила Кибальникова, председатель Рязанского регионального отделения «Опоры России», Дарья Сунцова, член президиума, руководитель комитета по развитию территорий «Опоры России», руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», Виталий Машков, советник генерального директора «Корпорация МСП», представители Промсвязьбанка, Россельхозбанка, РЭЦ.
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О премии «Бизнес-Успех» можно также узнать «
Справка
С 2011 года в поддержку Национальной премии «Бизнес-Успех» провели 83 межрегиональных форума, которые объединили почти 60 000 предпринимателей и представителей различных уровней власти. В 2018 году 300 предпринимателей наградили как лидеров региональных этапов премии. Призовой фонд Премии составляет более 60 миллионов рублей.
Основные цели проекта «Бизнес-Успех» — это популяризация успешных примеров развития малого и среднего бизнеса в регионах России, а также поиск и тиражирование информации об эффективных муниципальных практиках улучшения бизнес-климата на малых территориях. Приоритетом проекта на 2019 год станет акселерация лидеров премии.
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