RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Калужской области электричка насмерть сбила пенсионерку, пишут «
Как сообщили в полиции, инцидент произошел в субботу, 18 мая, на железнодорожной станции «Балабаново». Электропоезд «Москва — Калуга» сбил женщину 1947 года рождения. Она получила травмы, не совместимые с жизнью.
По данному факту проводится проверка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рыбновском районе нашли свалку трупов животных — соцсети
|
cледующая новость →Во Владимирскую область прислали пакет с наркотиками из Европы
Председатель совета директоров VELLCOM group Сергей Попов провел губернатору экскурсию по асфальтовому и бетонному заводам.