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Сторож, пенсионер и дворник проиграли выборы главы сасовского села. Об этом сообщает
Досрочные выборы главы Нижнемальцевского сельского поселения прошли в воскресенье, 19 мая.
По итогам голосования 55,23% местных жителей поддержали кандидата от партии «Единая Россия» — Наталью Козлову, которая работает лаборантом на АО «Зернопрдукт».
Сторож сотницынской школы Сергей Миронов от партии ЛДПР набрал 16,74%, а пенсионер Виктор Елисеев (самовыдвиженец) 25,1% голосов.
Дворник любовниковской школы Патима Астанова (самовыдвиженец) набрала 0,84% голосов.
Явка составила 43,77%.
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